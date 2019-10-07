Махачкала, , 14:00 — REGNUM Двое сотрудников дагестанской полиции погибли в результате ночного ДТП. Об этом ИА REGNUM 7 октября сообщили в пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла 5 октября в 04:25 на участке федеральной автодороги «Кавказ». Находившийся в отпуске полицейский, будучи за рулем личного автомобиля, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

От полученных травм 31-летний водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте. Оба они были сотрудниками отдела МВД по городу Избербашу. По данному факту руководство министерства внутренних дел по Дагестану назначило служебную проверку.

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