Пермь, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае еще не утихли разговоры о сексуальном преступлении в соликамской исправительной колонии и массовом травмировании заключенных, как случилось новое ЧП. Как сообщают СМИ, в ночь на 7 октября осужденный забрался на вышку (высотой с девятиэтажный дом) и требовал встречи с прокурором.

При попытке снять мужчину с заброшенной камерной вышки заключенный угрожал самоубийством. Переговоры с клиентом пенитенциарного учреждения вел лично начальник ИК № 9, информирует портал 59.ru.

Когда в колонию прибыли представители прокуратуры, мужчина спустился с вышки. Выясняются причины поведения осуждённого.

Напомним, ранее скандал возник вокруг информации об изнасиловании осужденного ИК № 9 другими осужденными по указке оперативников. Заявление на своей странице в соцсети сделал основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин. Последовала служебная проверка. С проверкой нагрянули и силовики. По факту насилия возбуждено уголовное дело. Под подозрением двое осужденных. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности работников колонии. Выяснилось, что на территории ИК произошла драка и более десяти заключенных были травмированы.

Стоит отметить, в колонии побывали с проверкой и правозащитники. По итогам визита представителя Уполномоченного по правам человека в Пермском крае сообщили, что сексуальное насилие не было инициировано надзирателями.

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