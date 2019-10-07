Абакан, , 12:45 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии потушили 215 палов травы и 208 степных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Жителей региона просят строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнём, так как ежегодно в пожароопасный период приходится тушить большое количество ландшафтных пожаров. И большая часть палов происходит по вине человека, подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано более 280 пожаров, связанных с курением.

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