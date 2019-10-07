Самара, , 12:44 — REGNUM Сорок шесть человек тушили пожар в двухэтажном жилом доме в Самаре. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в жилом доме на улице Чернореченская 8, корп. 5 начался вечером 6 октября.

Прибывшие на место пожарные объявили повышенный ранг вызова «Пожар № 2». Отмечается, что площадь пожара составила 200 кв. метров. Из дома было эвакуировано 6 человек. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что с огнем боролись 46 сотрудников МЧС РФ. Было привлечено 12 единиц техники.

Сейчас устанавливается причина пожара.