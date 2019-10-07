Бишкек, , 12:39 — REGNUM Трагедия с гибелью людей в Баткенской области Киргизии произошла по причине пренебрежения мерами технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт. Об этом 7 октября заявил директор государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве республики Джолдошбек Джунушев, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.

Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание в связи с гибелью людей в шахтах. Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Во время заседания Джунушев отметил, что трое жителей Каджамжайского района вели нелегальную добычу угля и задохнулись в результате отравления угарным газом. В Лейлекском районе трое шахтеров погибли из-за грубого несоблюдения требований безопасности со стороны угольной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в городе Сулюкте в Каджамжайском районе Баткенской области Киргизии погибли три человек из-за отравления угарным газом. Еще три человека погибли в шахте города Кызыл-Кий 6 октября.

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