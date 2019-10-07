Иркутск, , 12:39 — REGNUM В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине. Как сообщает ИА «Тайга.инфо» со ссылкой на очевидцев происшествия и активистов проекта «Заправка 138», вместо того, чтобы помочь пострадавшим, стражи порядка стали снимать парней на камеру, а затем ещё и пристегнули наручниками за обгоревшие конечности.

Судя по интервью с участниками, инцидент с молодыми людьми 16 и 17 лет произошёл 18 сентября 2019 года в одном из магазинов Иркутска, куда молодые люди зашли, по их словам, чтобы разменять деньги. Но продавец заявила о некой краже, которую якобы на днях свершил один из друзей посетителей, и держала парней за закрытой дверью, пока не прибыла полиция. Сотрудники правопорядка вывели молодых людей на улицу, досмотрели и посадили в отсек для заключённых служебного автомобиля УАЗ. Там, в полной темноте, у одного из задержанных упал телефон и когда друг решил подсветить место зажигалкой, всё вспыхнуло.

Как пояснила «Тайге. инфо» мать одного из пострадавших, в отсеке для задержанных в полицейской машине оказалась ёмкость с горючей жидкостью (возможно, с бензином), от зажигалки могли воспламениться пары. У самих полицейских на этот счёт своё мнение. Инспектор по делам несовершеннолетних сообщила родителям, что их дети были задержаны по подозрению в поджоге, не уточнив состояние пострадавших.

Обращение к детскому омбудсмену по Иркутской области Светлане Семёновой, в Следственный комитет и отдел собственной безопасности МВД пока не помогло. Официальные лица не соизволили даже расспросить о случившемся участников инцидента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, количество преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних в Иркутской области остается значительным.

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