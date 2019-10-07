Бандунг, Индонезия, , 12:30 — REGNUM Загорелись торфяники в районе горы Синга индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Detik.

Согласно информации агентства, инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, около 13:00 по местному времени. Огонь усилился от порывов ветра и сухой травы.

Известно, что вечером 6 октября огонь не был потушен, потому что пожарная бригада не смогла добраться до возгорания из-за крутой местности. Возгорание произошло далеко от жилых районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 360 млн тонн углекислого газа попало в атмосферу только за два летних месяца лесных пожаров в Индонезии.

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