Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, связанном с привлечением сотрудников к строительным работам в его квартирах, а также домах его знакомых, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с февраля 2017 по декабрь 2018 года фигурант уголовного дела незаконно привлекал в служебное время 16 подчиненных ему сотрудников на строительные и хозяйственные работы в двух его квартирах и домовладении в городах Новочебоксарске и Марпосаде, а также в двух домовладениях его знакомых в Чебоксарах и Моргаушском районе.

Злоумышленник обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В правоохранительном ведомстве отмечают, что злоумышленник возместил более 83 тыс. рублей, причиненного исправительному учреждению из-за необоснованных выплат денежных довольствий сотрудникам колонии в связи с выполнением ими работ в квартирах и домовладениях подозреваемого и его знакомых.

«С учетом этого обстоятельства, а также поскольку он ранее не судим и ему инкриминировано преступление средней тяжести, уголовное дело судом в отношении него прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде 45 тыс. рублей судебного штрафа», — сказал Олег Дмитриев.

В УФСИН по Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование попал бывший сити-менеджером Комсомольского района: следствие установило, что осенью 2016 года он незаконно привлекал работников администрации района и других муниципальных служащих на сельхозработы в рабочее время. По данным правоохранителей, работы по уборке урожая велись на земельных участках, один из которых принадлежал родственнику фигуранта уголовного дела, а другой арендовался у государства индивидуальным предпринимателем.