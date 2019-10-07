Киров, Калужская область, , 12:05 — REGNUM В лесу у деревни Косичино Кировского района Калужской области поисковой квадрокоптер обнаружил тело разыскиваемого пожилого грибника, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM по информации группы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Доктор физико-математических наук и научный сотрудник Института химической физики имени Николая Семенова РАН ещё 3 октября ушёл в лес за грибами, но домой не вернулся. В круглосуточных поисках пожилого учёного приняли участие волонтёры отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС, полицейские и местные жители.

К гибели заблудившегося в лесу пенсионера, ранее имевшего проблемы со здоровьем, также могла привести внезапно ухудшившаяся погода: дождь со снегом и отрицательные ночные температуры воздуха, не исключают поисковики.