Прибайкальский район, Бурятия, , 11:51 — REGNUM Полтора месяца потратили следователи на поиски подозреваемого в убийстве 28-летнего жителя села Итанца в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

20 августа 2019 года 20-летний обвиняемый в компании знакомых отмечал день рождения местного жителя. В какой-то момент из-за малозначительного повода между ним и потерпевшим произошла ссора, переросшая в драку. Проиграв драку на кулаках, молодой человек спрятал у себя нож и вызвал противника на улицу.

«В дальнем конце двора злоумышленник выхватил нож и нанёс им потерпевшему более 30 ударов по различным частям тела. После чего, оставив его тело за строением туалета, обвиняемый скрылся с места происшествия», — сообщили в СКР.

Через два дня сельчанка обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении сожителя, ушедшего праздновать к приятелю. Тело мужчины было найдено при осмотре дома последнего. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого объявили в розыск подозреваемого.

Как отметили в СКР, поиски осложнялись тем, что подозреваемый бродяжничал и часто менял местожительства. Тем не менее, следователям удалось установить его местонахождение и задержать в доме у подруги в Улан-Удэ. После задержания молодой человек признал вину и рассказал подробности случившегося.

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