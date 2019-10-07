Рига, , 11:50 — REGNUM Задержание сотрудниками Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) первого заместителя Думы Кекавского края Айгара Витола связано с реализацией проекта стоимостью 4 млн евро. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, проект связан с развитием системы водоснабжения. Окончательные расчёты по нему хронологически совпали с задержанием чиновника.

По версии следствия, в августе 2019 г. в связи с близящимся завершением работ подозреваемый запросил взятку у представителей компании-подрядчика в размере 30 тыс. евро. За взятку чиновник якобы обещал своевременное принятие работ и окончательный расчёт со строительной компанией. Сумма последних платежей равнялась 220 тыс. евро.

Отмечается, что 12 августа в этой связи был начат уголовный процесс, а задержание подозреваемого состоялось через 1,5 месяца.