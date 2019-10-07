Барнаул, , 11:41 — REGNUM Кладбище в барнаульском посёлке Власиха является единственным местом, где хоронят безродных людей. Но вот уже неделю там в вырытых, но не закопанных могилах находятся семь усопших, большинство из которых — погибшие дети. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM и видеодоказательства передал заведующий данным кладбищем Владимир Каминский.

Незакопанные могилы безродных в Барнауле. Табличка безродного Цитата из видео

«Вот они — незакопанные могилки, напротив каждой — табличка. Раз. Это детская, маленький гробик — два. Ещё детский — три, четыре. Ещё детская могила — пять, шесть. Ещё детская могилка — семь», — отмечает работник кладбища за кадром.

Руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников, к которому корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием, сказал, что впервые слышит о таком, но быстро разобрался и ответил:

«Да, действительно, несколько могил с 4 октября не закопали, потому что трактор сломался. Но это прямая обязанность заведующего кладбищем. И если вы опубликуете данное видео, я его тут же уволю».

Сам Владимир Каминский придерживается на этот счёт другого мнения. По его словам, произошедшее — результат того, что с лета 2019 года распоряжением вышестоящего начальства (МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула») он отстранён от работы с захоронениями, отныне эти полномочия возложены на старшего смотрителя — Никиту Гончарова.

Могила безродного, которую не удосужились закопать на кладбище в Барнауле Цитата из видео

«Этот молодой человек — засланный казачок. Является сыном экс-руководителя МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова, которого в сентябре 2018 года задержали за взятку. До этого Гончаров успел поработать и в похоронной службе, поэтому связи остались. И теперь он у нас здесь пытается коммерцией заниматься. Сказал: у меня высшее образование, я копать могилы не буду. Те, кто это делал — у всех зарплаты в пользу Гончарова упали.

Пока меня не отстранили (в июле 2019 года), я был против того, чтобы вписывать его в наряды на копание могил, потому что он этой работой не занимался. Ему деньги нужны, больше ничего. Он нам как-то сказал: «Давайте землю продадим — по 60 тысяч. У меня жена беременная, мне денег не хватает». При мне такого не было — мы день в день хоронили. Теперь у Гончарова — коммерция, а я по хозяйственной части. И у меня приказ — я отстранён от всего.

Написали в трудовую инспекцию — началась травля, посыпались выговоры. Им мало меня отстранить, они теперь хотят Гончарова заведующим поставить, а меня выживают. Вы бы знали, какими унизительными матерными словами меня, отдавшего этой работе 22 года, начальники покрывали, заявив, что у меня теперь только два варианта: уволиться самому или быть уволенным. На днях меня уведомили о сокращении моей должности. С декабря мне, заведующему, предлагают предлагают перейти в трактористы или уборщики на других кладбищах», — пояснил Владимир Каминский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года. Примерно 120 человек погибают в зимнее время. А всего за год на государственные средства осуществляется порядка 240−280 погребений. В сентябре 2017 года редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова лично убедилась, что могилы безродных там выглядят лучше, чем иные обычные. За всеми такими погребениями на кладбище осуществляется постоянный уход, покос травы, подсыпка холмиков и уборка мусора.

«Хоть и невостребованные, но они же людьми были! Раз при жизни достойного отношения не видели, так пусть хоть после смерти оно у них будет», — отмечал тогда Владимир Каминский.

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