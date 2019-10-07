Волосово, Ленинградская область, , 11:32 — REGNUM В ДТП с микроавтобусом на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области легко пострадали три пассажира. Госпитализированных нет. Ранее СМИ сообщали о девяти пострадавших в этом дорожном происшествии.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 7 октября около 7 часов утра на 89-м километре трассы, связывающей Петербург и Эстонию.

Водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя частным автомобилем Volkswagen Caravelle, по неизвестной причине допустил съезд в левый по ходу движения кювет. После этого микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся.

В результате ДТП троим пассажирам была оказана разовая медицинская помощь на месте, после чего они отпущены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Данные о пострадавших уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщали СМИ, микроавтобус двигался из Таллина в Нижний Новгород.

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