Уфа, , 11:34 — REGNUM Водителя автомобиля «Лада Гранта» в Уфе зажало в салоне автомобиля в результате столкновения с автомобилем БМВ. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение об аварии на ул. Айской поступило к спасателям около 18:30 часов 6 октября. Очевидцы сообщили, что в результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и БМВ, водитель отечественного легкового зажат и ему требуется помощь спасателей.

На место ДТП выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что спасатели совместно с врачами произвели частичную иммобилизацию пострадавшего. После этого осторожно извлекли мужчину из автомобиля. В результате мужчина 1987 года рождения был госпитализирован.

В данный момент причины и обстоятельства аварии выясняются.