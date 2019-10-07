Тюмень, , 11:28 — REGNUM В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели четырёхлетней девочки. Ребёнок выпал из окна с 14 этажа жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла 6 октября 2019 года под окнами многоэтажного дома по улице Гольцова. Тело 4-летней девочки без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено под окнами высотки.

Из местных СМИ известно, что мать погибшей девочки воспитывала ребенка одна. На момент трагедии она якобы вышла в магазин, оставив ребёнка без присмотра.

Следствие проводит осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.