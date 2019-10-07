Большой Камень, Приморский край, , 11:42 — REGNUM Работники приморского завода «Звезда» в Большом Камне обеспокоены отсутствием оборонного заказа на предприятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дальневосточный завод «Звезда» Alex omen

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Митинг собрал несколько сотен участников у городского Дворца культуры. Митингующие требовали предоставления судоремонтному заводу «Звезда» оборонного заказа, а также сохранения районного коэффициента в размере 1,3, который власти Приморья намерены снизить до 1,2.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный митинг проходил в понедельник, 7 октября, и в другом моногороде Приморья — Арсеньеве, где с подобными требованиями выступили работники авиационного завода «Прогресс».