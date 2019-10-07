Лесосибирск, Красноярский край, , 11:25 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края проводится доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в Главном следственном управлении СКР по краю.

Информация о травмировании школьника поступила в следственные органы 5 октября. По предварительным данным, вечером 12-летний школьник был на дискотеке, а затем пошёл на футбольное поле возле ДК.

Там мальчик начал качаться на футбольных воротах, которые оказались незакреплёнными. Ворота упали на подростка, он получил открытую черепно-мозговую травму.

Школьника госпитализировали и отправили на операцию в больницу города Красноярска. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе ищут ответственного за содержание спортивной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Республике Алтай футбольные ворота на стадионе упали на шестилетнего ребёнка. Мальчик получил телесные повреждения в виде переломов позвонков, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

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