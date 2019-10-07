Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM В Республике Алтай завершился суд над бывшим следователем полиции Ольгой Яльчиной, сфальсифицировавшей доказательства по уголовному делу. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В июле 2017 года она, находясь в должности старшего следователя в Горно-Алтайске, расследовала дело о краже. Чтобы ускорить производство, Яльчина изготовила протоколы допросов потерпевшей и трёх свидетелей, в которые внесла показания, не соответствовавшие действительности.

«В протоколах она указала, что потерпевший и свидетели видели на месте преступления женщину, внешность которой совпадает с внешностью обвиняемой. После этого в протоколы были внесены поддельные подписи и документы приобщены к материалам уголовного дела», — сообщили в СКР, отметив, что в результате были нарушены интересы правосудия и подорван авторитет государственной власти.

Через год Яльчина была уволена из органов внутренних дел. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, на один год ей запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

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