Баку, , 11:18 — REGNUM В ДТП в Баку получили серьезные травмы 11 человек. Об этом РИА Новости рассказали 7 октября в минздраве республики.

Сообщается, что происшествие случилось на дороге Гала-Пираллахи. Одиннадцати пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их на машинах скорой помощи доставили в больницу.

Отмечается, что из них девять человек лечение будут проходить амбулаторно, а двоих пришлось госпитализировать. Полученные ими травмы оцениваются как средней степени тяжести. По данным медиков, угрозы жизни нет.

Как передавало ИА REGNUM, утром 7 октября в Нижегородской области опрокинулся микроавтобус. По предварительным данным, получили травмы девять человек.