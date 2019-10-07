Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Двое свердловчан предстанут перед судом по обвинению в сбыте более 3 кг наркотических средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые были привлечены неустановленным лицом для продажи наркотиков через интернет. Курьеры доставали наркотики из специальных тайников, после чего организовывали хранение, фасовку и дальнейший сбыт по Свердловской области.

В апреле 2019 года обвиняемые были задержаны сотрудники полиции при попытки закладки наркотиков в тайник. Тайное место было приготовлено в лесополосе, расположенной в екатеринбургском микрорайоне Краснолесье. Курьеры планировали спрятать 3 кгнаркотических средств.

Сейчас обвиняемым вменяется в вину легализация (отмывание) денег, которые были добыты преступным путём от продажи наркотиков на территории региона. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение, теперь судьбу двух свердловчан определит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Екатеринбурге отправили в колонию гражданина, доставившего 84 кг наркотиков в Свердловскую область. Виновного приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии.

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