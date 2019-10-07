Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве водитель такси подрался с двумя пассажирами, сообщает 7 октября телеканал «РенТВ».

По данным издания, в салоне такси произошла ссора, после которой пассажиры покинули автомобиль. После их ухода водитель обнаружил, что у него исчезли 3,7 тыс. рублей и мобильный телефон. Он вернулся к клиентам, в результате словесный конфликт закончился дракой.

Таксист вызвал полицию, которая, прибыв на место, задержала и доставила в отдел для разбирательства всех троих.