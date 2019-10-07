Омск, , 11:04 — REGNUM В Омске 60-летний местный житель расправился с квартирантом из-за того, что тот пользовался тёплым туалетом вместо уличного. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в областном следственном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, ранее судимый 60-летний мужчина распивал спиртное со своим 45-летним квартирантом в квартире дома по улице Зенькова в Омске. Между ними произошла ссора из-за того, что квартирант пользовался тёплым туалетом вместо уличного. Пожилой омич нанёс квартиранту удар ножом в грудь, оказавшийся смертельным.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года двое жителей Омска расправились с бездомным за то, что он перепутал ванну с туалетом.

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