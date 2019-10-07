Москва, , 10:59 — REGNUM В московском баре произошёл конфликт между охранником и посетителем, сообщает 7 октября телеканал «РенТВ».

Инцидент произошёл ночь 6 октября. Полиция прибыла в бар по сообщению о ножевом ранении, однако эта информация не подтвердилась. Стражи порядка установили, что произошёл конфликт между сотрудником охраны и одним из посетителей, в результате которого гость заведения получил удар кулаком в лицо.

Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. У него рассечена щека.

Правоохранительные органы проводят проверку.