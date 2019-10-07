Донецк, , 10:59 — REGNUM Утром 7 октября ВСУ обстреляли посёлок Старомихайловка, расположенный на западной окраине Донецка, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Старомихайловка с применением БМП-1, зафиксированы повреждения домостроений по улицам Артёма, Октябрьская, а также Шевченко», — сказано в сообщении

В СЦКК отметили, что повреждение получило также здание стоматологии, расположенное на улице Октябрьской.

«Это уже второй случай обстрела стоматологии в посёлке на протяжении последних двух недель», — рассказали в пресс-службе.

У домов в основном повреждена кровля и остекление. Пострадали также хозяйственные постройки.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 900 единиц боеприпасов, повредив множество объектов гражданской инфраструктуры во многих населённых пунктах ДНР.

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