Донецк, 7 октября 2019, 10:59 — REGNUM Утром 7 октября ВСУ обстреляли посёлок Старомихайловка, расположенный на западной окраине Донецка, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В СЦКК отметили, что повреждение получило также здание стоматологии, расположенное на улице Октябрьской.
У домов в основном повреждена кровля и остекление. Пострадали также хозяйственные постройки.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 900 единиц боеприпасов, повредив множество объектов гражданской инфраструктуры во многих населённых пунктах ДНР.
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