Уфа, , 10:56 — REGNUM 75-летний мужчина погиб в результате двойного дорожно-транспортного происшествия с участием коровы и двух автомашин. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 6 октября в Мишкинском районе на 123 км автодороги Уфа-Янаул.

32-летний житель Балтачевского района, управляя автомобилем Hyundai Elantra, сбил корову с выездом на встречную полосу движения. После этого водитель, для предупреждения других участников дорожного движения об опасности, поставил на дороге аварийный знак.

Несмотря на это, 30-летний водитель ВАЗ-2113 не заметил опасности и наехал на стоящий автомобиль Hyundai.

В результате ДТП, находящийся в автомобиле ВАЗ 75-летний пенсионер скончался на месте аварии. Отмечается, что 23-летний пассажир отечественного автомобиля и водитель Hyundai также пострадали.