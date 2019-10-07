Якутск, , 10:54 — REGNUM На севшей на мель на реке Колыма барже в Якутии замёрз груз — 80 тон овощей, которые не дошли до жителей Среднеколымского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Баржа частного предпринимателя не смогла дойти до берега из-за мелководья, овощи перемерзли и судно ушло на Колыму, откуда и и прибыло.

Все издержки легли на плечи частника, это был не северный завоз, пояснили в Единой диспетчерской службе района.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обмеления рек, происшествия с судами стали частными в Якутии — вечером 3 октября на реке Алдан в Томпонском районе сел паром на мель.