Волосово, Ленинградская область, , 10:54 — REGNUM Частный микроавтобус, ехавший из Таллина (Эстония) в Нижний Новгород, попал в ДТП в Волосовском районе Ленинградской области утром в понедельник, 7 октября. Пострадали люди.

По данным портала 47news, около 8 часов утра на 89-м километре федеральной трассы «Нарва» в районе деревни Зимитицы микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, различные травмы получили девять человек, находившиеся в транспортном средстве.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются дорожной полицией.

Добавим, что утром на дорогах Петербургского региона прогнозировалась гололедица и возможность мокрого снега. Водителей просили соблюдать повышенную осторожность.