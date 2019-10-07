Селенгинский аймак, 7 октября 2019, 10:51 — REGNUM В приграничном с Россией Селенгинском аймаке Монголии обсуждают трагедию, произошедшую в сомоне Ероо. Медведь ворвался в юрту и убил находившихся там мужчину с маленьким сыном.
Как сообщает портал «Монголия сейчас», от мужчины удалось обнаружить только ноги, тогда как останки ребёнка зверь закопал. Отмечается, что в стране участились случаи нападения на домашний скот, поскольку десятки медведей перешли на территорию Монголии, убегая от лесных пожаров.
«Сельские жители требуют разрешить применять оружие против медведей и сетуют на бездействие властей», — говорится в сообщении.
Добавим, что от сомона Ероо до границы с Бурятией и Забайкальским краем всего несколько десятков километров.
Как сообщало ИА REGNUM, миграцию медведей из Забайкальского края в сторону озера Байкал, их выходы к населённым пунктам и фермам отмечают и в Бурятии. Специалисты отмечают, это происходит в связи с плохой кормовой базой и лесными пожарами. В самом Забайкалье на выходных в сотнях метров от села медведь загрыз женщину.
Читайте также:
Из-за бескормицы и пожаров медведи мигрируют из Забайкалья в Бурятию