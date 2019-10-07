Оса, Пермский край, , 10:45 — REGNUM В городе Оса Пермского края из-за ЧП в жилом доме обрушился частично фасад многоквартирного жилого дома, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Вечером 6 октября в деревянном доме произошел хлопок газа без последующего горения.

Из-за холопка частично разрушилась внешняя стена дома и внутренняя перегородка квартиры, где находился очаг. В ГУ МЧС по региону заявили об отсутствии погибших и пострадавших. Причина происшествия устанавливается.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 24 человек и восемь единиц техники.