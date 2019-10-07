Шадринск, Курганская область, , 10:43 — REGNUM В курганском Шадринске бывший начальник межрайонной ИФНС № 1 России по Зауралью признан виновным в растрате вверенного имущества. Подсудимый вину не признал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в период с 2015 по 2017 год руководитель межрайонной ИФНС использовал служебный автомобиль в личных целях для поездок в Тюмень и Каменск-Уральский, при этом расходуя бензин, приобретённый на бюджетные средства. Ущерб налоговой инспекции составил более 40 тысяч рублей.

Личные поездки начальника подчинённые по его указке оформляли как служебные: составлялись соответствующие путевые листы.

В судебном заседании экс-руководитель налоговой свою вину не признал, но возместил ущерб в полном объеме. Шадринский районный суд приговорил его по ч.3 ст.160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Отметим, что по сведениям местных СМИ, экс-руководитель налоговой в Шадринске возглавил ведомство, приехав из Тюмени в конце 2014 по приглашению другого осуждённого — Владимира Рыжука.

Напомним, в феврале 2019 года Курганский городской суд приговорил бывшего руководителя управления УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу размером 500 тыс. рублей. Он тоже обвинялся в поездках на служебном автомобиле по личном делам и растрате казённого бензина на сумму более 320 тыс. рублей.

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