Новосибирск, , 10:39 — REGNUM Только за неделю с 30 сентября по 6 октября новосибирские пожарные спасли 17 человек и ликвидировали 222 пожаров, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«За неделю более чем на 20% увеличилось количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — уточнили в ведомстве.

В регионе отмечается рост ландшафтных возгораний: за неделю пожарные 99 раз выезжали на тушение горящей сухой травы и мусора, в жилом секторе произошло 55 пожаров.

Отметим, что с начала года в квартирах новосибирских семей, нуждающихся в социальной помощи, появилось около 3,5 тыс. приборов раннего обнаружения пожаров.