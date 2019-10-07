Донецк, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 39 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 886 единиц боеприпасов, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 47 мин калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево южное, Васильевка, Крутая Балка, Спартак, Минеральное, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Белая Каменка, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в посёлке Старомихайловка повреждения получили четыре дома, здание детского сада, хозяйственные постройки. Половина населённого пункта обесточена. В посёлке шахты имени Гагарина повреждены два дома. В Коминтерново загорелись два жилых дома. Повреждён жилой дом в Докучаевске. Данных о жертвах пока не поступало.

Как сообщил одесский ресурс «Думская», ранее в районе города Красногоровка скончался один боевик ВСУ, ещё один получил ранения.

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