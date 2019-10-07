Уфа, , 10:34 — REGNUM Личность женщины, которую сбили на дороге, устанавливается в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городского Полка ДПС ГИБДД УМВД России.

По сообщению пресс-службы ведомства, 5 октября 53-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Ниссан X-TRAIL» по улице Перспективная напротив остановки общественного транспорта «Сад №5», сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Сейчас ее личность устанавливается. Женщине, которая была одета в одежду темного цвета, на вид 65−70 лет.

Стражи порядка просят всех, кто имеет какую-либо информацию о личности пострадавшей сообщить в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД по Уфе.