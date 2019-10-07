Владиславово, , 10:32 — REGNUM Двоих граждан Украины в ночном клубе в Польше жестоко избили охранники. Об этом сообщает портал Dziennik Baltycki.

Как передает издание, пострадавшие являются братьями, которые приехали на заработки в страну. По данным портала, в городе Владыславово 26 августа жители Украины решили пойти в ночной клуб «Черный конь» (Czarny Koń). Когда они вышли покурить и разговаривали на родном языке, к ним подошли двое охранников и стали оскорблять их. Сообщается, что очевидцы отметили спокойное поведение братьев.

После словесной перепалки работники охраны прыснули им в глаза слезоточивый газ. Пострадавший рассказал, что после нескольких ударов потерял сознание, а когда очнулся то увидел рядом с собой в луже крови брата и вызвал полицию.

Подозреваемым в нападении предъявлено обвинение. Один из них находится под стражей, второго отпустили под залог.