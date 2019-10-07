Донецк, 7 октября 2019, 10:24 — REGNUM На границе Украины и ДНР в районе Горловки украинские силовики обстреляли модуль оказания помощи населению МЧС ДНР, сообщили 7 октября в пресс-службе ведомства.
На место происшествия прибыли представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий обстрела.
Напомним, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию ЛНР из вооружения БМП и крупнокалиберных пулемётов.
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