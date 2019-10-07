р-н Грачевский, , 09:57 — REGNUM Подросток погиб на Ставрополье в результате столкновения двух автомобилей в Грачёвском районе. Ещё три человека госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло накануне, 6 октября, на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выбрала небезопасную скорость и не справилась с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с LADA Kalina, которая от удара вылетела с проезжей части.

На месте происшествия погиб 15-летний пассажир отечественной легковушки. Обе женщины-водители и пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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