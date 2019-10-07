Самара, , 09:53 — REGNUM Крупный пожар сухой травы тушат пожарные в Волжском районе Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

По сообщению пресс-службы, сообщение о горении порубочных остатков и сухой травы в 57 квартале Самарского лесничества в м.р. Волжский поступило 6 октября в 14 час. 29 мин. По приезду на место, спасатели установили, что огнем охвачено порядка 1800 кв. метров леса.

Всего на место происшествия выехали 69 спасателей на 10 единицах техники.

Отмечается, что дополнительно выехало подкрепление в составе 50 человек и трех единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.