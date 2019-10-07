Самара, , 09:39 — REGNUM Проверку по факту ДТП с автобусом в Самаре, который столкнулся с опорой уличного освещения, начала областная прокуратура. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Автобус, в котором находилось 30 человек, врезался в столб на улице Стара-Загора, 255.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По словам врачей, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 15 человек.

Напомним, авария произошла 6 октября. По словам перевозчика, автобус врезался в столб, когда уходил от столкновения с легковым автомобилем.