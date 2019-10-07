Владивосток, , 09:27 — REGNUM В Приморье 215 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий с начала 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным УВД Приморья, на территории края произошло 2223 дорожно-транспортных происшествия, в которых 215 человек погибли, а ещё 2807 человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП, как отмечают в ведомстве, являются несоблюдение очерёдности проезда, а также проезд через пешеходный переход без предоставления пешеходу преимущества. Кроме того, большое число погибших приходится на пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии жертвой пьяного водителя стал ребёнок, который попал под колёса «КамАЗа».