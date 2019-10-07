Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Екатеринбургские полицейские отреагируют на пожар, случившийся с автомобилем ВАЗ 2112. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Полиции не поступали сообщения по факту возгорания машины. Следственно-оперативная групп уже выехала на ул. Эскадронную, где и произошёл пожар. Сотрудники полиции проверят информации СМИ о произошедшем и установят все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки в управлении примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе.

Напомним, прошлой ночью в Екатеринбурге загорелось три автомобиля в разных районах города. Одна из машин была полностью уничтожена огнём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге за одну ночь сгорела одна машина и пострадали две