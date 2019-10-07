Южно-Сахалинск, , 09:03 — REGNUM Чиновник из администрации Южно-Сахалинска Юрий Ткаченко был вынужден уволиться после того, как в соцсетях появилось видео пьяного дебоша с его участием в одном из клубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На обнародованных кадрах видно, как мужчина в нетрезвом состоянии угрожает охранникам ночного бара, которые не пускают его внутрь, предлагая закончить на этом вечер.

Он представляется, показывает служебное удостоверение и угрожает, что если его не пустят в клуб, «пустить по десятому кругу» всех, кто придёт к нему за помощью в администрацию.

В горадминистрации Южно-Сахалинска прокомментировали видео:

«Сотрудник осознал свою вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление было незамедлительно удовлетворено».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии учитель угрожала ученику снять с него шкуру и засунуть в рот. Она также уволена по собственному желанию.