Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В ещё одном регионе Поволжья самосуд завершился убийством. В Ульяновской области 33-летнего мужчину обвинили в убийстве 32-летнего жителя: на допросе фигурант уголовного дела пояснил, что накануне стал свидетелем расправы над своим другом и решил таким образом проучить потерпевшего, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом по обвинению в убийстве предстанет 33-летний житель Барыша. Следствие полагает, что ночью 10 июля 2019 года злоумышленник, угрожая жертве самодельным пистолетом, вывез его на своей машине в лес возле кладбища и нанёс ему смертельные удары ножом. Труп был закопан там же.

По данным правоохранителей, на допросе обвиняемый пояснил, что убил потерпевшего, так как «тот накануне расправился с его другом — нанес ему несколько ударов топором по голове». Свидетелем происшествия стал обвиняемый, решив «проучить таким образом своего знакомого». В ведомстве отмечают, что данные обстоятельства подтверждены в ходе следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии вынесен приговор по делу о самосуде, жертвой стал 38-летний мужчина. 39-летняя женщина пошла на преступление после изнасилования, сообщником стал её знакомый. Суд присяжных признал их виновными, назначив 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Кроме того, обоим назначено дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

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