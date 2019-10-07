Уфа, , 09:00 — REGNUM Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси, который произошел в моторном отсеке автобуса, следовавшему по 51 маршруту в Уфе. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы, в центр кризисных ситуаций поступило сообщение о возгорании автобуса марки «Нефаз» на Проспекте Октября на остановки Театр кукол. Машина двигалась в сторону центра по маршруту номер 51 в Уфе.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали 10 человек спасателей на трех единицах техники. Прибывшие спасатели не обнаружили внешних признаков горения автобуса. Они установили, что в моторе произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания.

По словам спасателей, всего в салоне автобуса ехало 35 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия пострадало 3 человека, погибших нет.