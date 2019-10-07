Волоколамск, Московская область, , 08:51 — REGNUM Вероятной причиной пожара в жилом доме в Волоколамском городском округе Подмосковья стало короткое замыкание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

ЧП произошло в населённом пункте Чисмена. Во время пожара погибли пять человек, в том числе четверо детей.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке», — цитирует СМИ собеседника. Также рассматриваются и другие версии случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу две квартиры в жилом доме охватил пожар под Волоколамском в Московской области 7 октября.

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