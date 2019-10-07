Дзержинск, , 08:48 — REGNUM В городе Дзержинск (переименован в Торецк), расположенном на временно подконтрольной Украине территории ДНР, произошёл пожар на шахте «Центральная», сообщило 7 октября издание Liga.net со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Пожар произошёл на глубине 1,2 км. Из шахты эвакуировали 212 шахтёров. В результате происшествия никто не пострадал.

Работа на шахте приостановлена. Возгорание ликвидируют сотрудники Государственной горноспасательной службы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко спрогнозировал сокращение количества украинских шахт с 33 до пяти к концу 2020 года.

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