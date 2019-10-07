Самара, , 08:53 — REGNUM Сотрудники полиции начали проверку информации о массовом нарушении правил дорожного движения кортежем московского блогера Гусейна Гасанова в Самаре. Об этом 7 октября сообщает «Волжская коммуна» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Проверка начата после появления в социальных сетях видеороликов о передвижении в Самаре кортежа блоггера из Москвы. На видео видно, что автомобили едут по Волжскому проспекту Самары нарушая правила дорожного движения. Дорогие иномарки выезжали на полосу встречного движения, подрезали друг друга, пересекали двойную сплошную и пр.

Жители Самары стали выказывать недовольство таким поведением гостя из Москвы в комментариях под видеороликами.

По словам правоохранителей, сейчас проводится проверка по факту публикаций видео в социальных сетях. По результатам этой проверки стражи порядка примут процессуальное решение.