Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В столице Среднего Урала горели три автомобиля за прошедшую ночь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Возгорания возникли в разных районах Екатеринбурга.

ВАЗ 2106 загорелся вместе с деревянными надворными постройками в посёлке Сысерть. О пожаре стало известно ещё вечером 6 октября, в 21:49. Площадь пожара составила 60 кв. м. Огонь смогли потушить лишь к утру 7 октября. Машина была уничтожена огнём.

Второй пожар произошёл во втором часу ночи на Вторчермете: там загорелся ВАЗ 2112. Площадь возгорания составила 5 кв. м., пожар потушен. Повреждён салон и кузов автомобиля.

Наконец, в три часа ночи произошёл пожар на Эльмаше, где огонь повредил моторный отсек и кузов автомобиля Volvo S80. Огонь был оперативно локализован.

Напомним, 9 сентября 2019 года за одну ночь в Екатеринбурге сгорели две машины и пострадали три автомобиля. В частности, была уничтожена иномарка Suzuki.

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