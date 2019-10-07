Волоколамск, Московская область, , 08:21 — REGNUM Сразу две квартиры в жилом доме охватил пожар под Волоколамском в Московской области 7 октября. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

По данным службы спасателей, возгорание произошло в деревне Чисмена. Сигнал о пожаре поступил в 2:34, ликвидировать его удалось только в 04:22 мск.

Сообщается, что в огне погибло пять человек, в том числе четверо детей. Причины пожара устанавливаются.

Как передавало ИА REGNUM, при пожаре в пятиэтажном доме в Омске 7 октября были спешно эвакуированы 11 человек. Чтобы вывести их из зоны задымления, пожарные использовали специальные спасательные устройства.