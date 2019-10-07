Сеул, , 08:17 — REGNUM Гибель тринадцати человек зафиксирована в Южной Корее в результате тайфуна «Митаг», два человека считаются пропавшими без вести, сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

Тайфун Nasa.gov

По их словам, наибольшее число смертей было зафиксировано в Пусане, Пхохане, Ульджине, в уездах Сонджу и Ёндоге, Самчхоне и Канныне.

Известно, что в результате тайфуна пострадали 11 человек, 1442 человека были вынуждены покинуть свои дома, 831 человек до сих пор находятся в местах временного пребывания.

Специалисты также зафиксировали повреждения или разрушения 3700 зданий в частном секторе (дома и торговые центры) и 1835 объектов в госсекторе, включая дороги и мосты.