Уфа, 7 октября 2019, 08:16 — REGNUM Автомобиль Тойота насмерть сбил пятилетнего мальчика в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии.
По сообщению пресс-службы, ДТП произошло 6 октября на улице Королева примерно в 18:20 часов.
По предварительным данным, местная жительница на автомобиле наехала на мальчика, когда он переходил дорогу в неустановленном месте.
Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, но спасти его врачам не удалось. Через некоторое время мальчик скончался.
Подробности происшествия уточняются.