Уфа, , 08:16 — REGNUM Автомобиль Тойота насмерть сбил пятилетнего мальчика в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы, ДТП произошло 6 октября на улице Королева примерно в 18:20 часов.

По предварительным данным, местная жительница на автомобиле наехала на мальчика, когда он переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, но спасти его врачам не удалось. Через некоторое время мальчик скончался.

Подробности происшествия уточняются.